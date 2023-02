MESTRE - Un'azione studiata a puntino perché, evidentemente, quei cerchioni dovevano far gola ai ladri. E una bruttissima sorpresa per il giovane proprietario di quella Giulietta parcheggiata a bordo strada in una via da sempre tranquilla, che ieri mattina è sceso per andare al lavoro e si è trovato l'auto senza le quattro ruote. Con i ladri - sicuramente più d'uno - che avevamo perfino staccato la corrente del lampione dell'illuminazione pubblica e smontato le lampade del vicino condominio per poter agire indisturbati nell'oscurità.

Siamo in via Lissa, una laterale di via Miranese ai piedi del cavalcavia della Giustizia. Come tutte le sere l'automobilista parcheggia la Giulietta bianca a bordo strada, tra l'altro particolarmente vicino alla recinzione di un condominio. Un modello particolare, con cerchioni che dovevano essere di notevole valore e che, sicuramente, erano stati presi di mira dai ladri. Ladri che nella notte tra ieri e martedì sono entrati in azione prima staccando l'illuminazione dell'ingresso del vicino condominio e smontando la "scatola elettrica" del lampione comunale, quindi hanno infilato due cric sotto la Giulietta e, una volta sollevata, hanno smontato le quattro ruote, riuscendo incredibilmente a toglierle anche dalla parte della recinzione dove c'erano pochissimi centimetri a disposizione. Quindi la fuga senza perdere tempo, lasciando i due cric sotto l'Alfa Romeo rimasta a pochi centimetri da terra. Per il proprietario un risveglio da dimenticare.