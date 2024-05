Mestre. Dopo la pista di go kart, arriva la palestra aperta 24 ore su 24 a Porte di Mestre: mille metri quadri, aperta 361 giorni all'anno

MESTRE - Quando si dice "battere il ferro finché è caldo". Lo hanno capito bene al Porte di Mestre dopo il successone della pista di go kart che, ogni sera fino a mezzanotte, attira centinaia di giovani e famiglie che restano nella galleria anche dopo la chiusura dei negozi e della ristorazione. E così, proprio a fianco del circuito indoor più grande al mondo realizzato in un centro commerciale, si sta già lavorando per aprire una palestra estesa su mille metri quadri che resterà aperta giorno e notte, 24 ore su 24, utilizzando gli stessi accessi laterali sfruttati per gli appassionati del go kart.

PALESTRA 24 ORE SU 24

L'apertura è prevista per l'estate, tra luglio e inizio settembre, e tra i negozi del centro commerciale si allargano i sorrisi per l'ulteriore colpo messo a segno che, ne sono certi in molti, porterà ancora più giovani al Porte di Mestre.

Lo spazio della nuova palestra sarà ancora al primo piano, subito dopo la pista di go kart, continuando a riempire la "voragine" che si era aperta con la chiusura del piano superiore dell'ex Auchan, che aveva avuto anche l'effetto di desertificare l'intera ala, ora rinata grazie al mix riuscito di ristorazione ed intrattenimento. «La nostra galleria commerciale è ormai orientata a dare sempre più servizi ai cittadini, diventando un luogo di incontro ed aggregazione e non solo un centro per lo shopping - commenta il direttore del Porte di Mestre, Antonio Impedovo -. Qui non si tratta più di essere "uno contro l'altro" rispetto agli altri centri commerciali del territorio, ma di ricavare per ognuno una propria specificità. I grandi investimenti fatti l'anno scorso per rinnovare il Porte di Mestre si sono rivelati vincenti e, a brevissimo, tutti gli spazi dedicati all'area ristorazione saranno al completo». Restano comunque ancora dei "buchi" da riempire nell'area più strettamente commerciale. «Ci saranno nuovi inserimenti e, per fine anno, penso che saremo molto vicini al 100 per cento delle occupazioni» prosegue il direttore della galleria di via don Tosatto.

PORTE DI MESTRE

La palestra in arrivo rappresenterà dunque un ulteriore tassello strategico del "ridisegno" del Porte di Mestre, sperimentando inoltre per la prima volta un orario su 24 ore al giorno in una realtà che, tolti i giorni di Natale, Santo Stefano, 1 gennaio e Pasqua, è aperta per 361 giorni all'anno.