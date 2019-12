Il Palasport ai Pili di Brugnaro fa esplodere la polemica

di Elisio Trevisan

MESTRE - Se devo partire tanto vale farlo col botto, deve aver pensato il sindaco Luigi Brugnaro prima di decidere come presentarsi al suo popolo fucsia per annunciare la ricandidatura ufficiale al secondo mandato a Ca’ Farsetti. Non può essere un caso o una svista, infatti, se in mezzo al discorso, tra la meritocrazia e i giovani cui lasciare il testimone in futuro, l’altra sera ci ha infilato ilche, ha ribadito,, sulla sua terra, dal blind trust che lui stesso ha costituito per evitare le accuse di conflitto d’interessi e, in realtà, attirandosene molte più di prima.