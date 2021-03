Travolto dalla motozappa mentre lavora nell'orto, 70enne muore schiacciato

SAN STINO DI LIVENZA - Travolto dalla motozappa, 70enne muore schiacciato. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, 3 marzo, a San Stino di Livenza. A perdere la vita G.C, del posto, che verso le 15.30 era a bordo del mezzo agricolo. Pare che l'uomo sia scivolato dalla motozappa mentre si trovava in una strada sterrata nei pressi della zona industriale di San Stino. Sul posto, in via I Maggio, sono intervenuti i sanitari del 118 con i Vigili del fuoco e i carabinieri di Annone Veneto. Purtroppo per il 70enne non c'è stato niente da fare: l'uomo è deceduto travolto dal mezzo agricolo.

Ultimo aggiornamento: 17:53

