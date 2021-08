VENEZIA - La cifra è scritta, nero su bianco, sulla bozza d'accordo: 6.500,07 milioni di euro. Tanto, al momento, lo Stato ha stanziato per il Mose. Che il cosiddetto costo fisso di 5 miliardi e 493 milioni, che dovevano bastare a completare l'opera per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna dal mare, fosse stato superato lo si sapeva da tempo. Così come si sapeva di altri stanziamenti arrivati o in arrivo. Uno cospicuo - da 538,42...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati