Il ristoratore Gianluca Dorotini stroncato in casa da un infarto: aveva 58 anni

LIDO - Un altro grave lutto segna il Lido che piange la morte improvvisa, a 58 anni, di Gianluca Dorotini, ristoratore veneziano molto conosciuto al Lido ma anche a Venezia dove è nato e cresciuto. Giovedì mattina di buon'ora Gianluca si era alzato senza alcuna avvisaglia di malessere. Poco dopo la moglie lo ha trovato sul divano di casa dove abita la famiglia agli Alberoni. Pareva appisolato, invece la tragica fatalità di un arresto cardiaco che non gli ha dato scampo. La moglie Jana e il figlio Matteo, campione mondiale di kitesurf, hanno fatto di tutto per rianimarlo. Sono stati chiamati i soccorsi è arrivato il 118 ma non c'è stato nulla da fare.



IL RITRATTO

Solo pochi giorni fa Gianluca, con la consueta simpatia e disponibilità, parlava con orgoglio del figlio e delle tappe che Matteo doveva affrontare, dopo un grave infortunio e l'intervento chirurgico a Bologna, per tornare protagonista in Coppa del Mondo in Qatar a gennaio. Un uomo, Gianluca, che ha fatto della disponibilità e dell'accoglienza il suo motivo di vita e per più di vent'anni ha gestito e diretto il suo ristorante La Battigia in via Nicosia, avviato dai genitori. Nel suo locale si potevano gustare i piatti tipici e più celebri della venezianità, ma soprattutto trovare un'accoglienza genuina e spontanea. Un clima familiare che presto è entrato nel cuore dell'isola. Dopo aver ceduto l'attività, non ha perso gli stimoli e la voglia di affrontare nuove sfide professionali: da un paio d'anni aveva deciso di dedicarsi alla gestione di alcuni chioschi sulla spiaggia del Miramare che grazie a lui, che sapeva essere un prezioso punto di riferimento, hanno fatto registrare un'ottima espansione. Aveva scelto un lavoro stagionale proprio per potersi dedicare, nei mesi invernali, alla famiglia e a seguire le imprese sportive del figlio.

«Per me era un fratello e un pezzo di cuore - è il ricordo commosso dell'amica Nicoletta Grasselli, agente immobiliare dell'isola - i miei figli sono cresciuti con il suo. Non riesco a crederci. Quello che posso dire è che Gianluca era una persona d'oro, sempre disponibile ad aiutare gli altri. Amava la compagnia e i momenti, le ore passate con lui e la sua famiglia restano indimenticabili».

La famiglia Dorotini è molto conosciuta: la moglie Jana è receptionist dell'hotel Villa Edera in via Negroponte, dopo aver lavorato per diversi anni nel comparto del vetro di Murano.

Lascia un grande vuoto anche nel fratello Massimo e nei tanti amici. I funerali verranno celebrati martedì alle 11 nella chiesa di Santa Maria Elisabetta, scelta anche per le tante persone che arriveranno da Castello e dal centro storico di Venezia.