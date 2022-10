Malore improvviso, donna stramazza a terra durante la gita sul Nevegal

BELLUNO - Una donna è stata colta da un malore improvviso questa mattina, lunedì 17 ottobre 2022, intorno alle 10.45, nella zona di Pian Longhi, sul Nevegal. Mentre si trovava con altre persone nel bosco, una 62enne di Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, era infatti caduta a terra a causa di un probabile malore. Nelle vicinanze è atterrato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che ha sbarcato équipe medica e tecnico di elisoccorso. Raggiunta la donna a una cinquantina di metri di distanza, le sono state prestate le prime cure. Imbarellata, la donna è stata trasferita nell'ambulanza, decollata in direzione dell'ospedale di Belluno, per le verifiche del caso.