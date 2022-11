CAVALLINO-TREPORTI - A distanza di 24 ore dalla scomparsa di Michele Zanella, un altro lutto ha colpito la comunità di Cavallino-Treporti. All'età di 77 anni è mancato ieri pomeriggio l'imprenditore Sergio Zanella, colto da un malore improvviso. Persona molto conosciuta in città e che tanto ha fatto per il suo territorio. Gestiva infatti, con la famiglia, il Camping Holiday Center Valdor, una delle attività ricettive più storiche del litorale, attivo già dal secondo dopoguerra. Accanto all'attività ricettiva gestiva anche l'Azienda Agricola Valdor, all'interno di una valle da pesca e impreziosita da una vecchia dimora del 1300.

Addio Sergio, il ricordo

«Una persona di grande generosità e di grande visione. Fuori dalle logiche della politica, si è sempre speso per il bene del territorio di Cavallino-Treporti sia quand'era ancora quartiere di Venezia, sia dopo, quando è diventato comune autonomo». Racconta così di lui l'amico Ernesto Pancin, direttore di Aepe. Associazione nella quale Sergio Zanella ha ricoperto per oltre trent'anni il ruolo di vicepresidente, quale rappresentante nel territorio di Cavallino-Treporti. «Era l'anima dell'associazione in quanto ha fatto ripartire la nostra categoria nel territorio del litorale - continua Pancin - Siamo affranti dalla notizia. Perdiamo un grande amico fraterno, d'animo generoso. Ci stringiamo con affetto al dolore della famiglia, alla quale vanno le nostre più sentite condoglianze».

Cordoglio è stato espresso anche da Francesco Berton, presidente di Assocamping, altra associazione alla quale Zanella era iscritto. «Sergio è stato un socio attivo e presente, rappresentava una delle strutture storiche della località, forse il primo campeggio sorto nel territorio, accanto alla sua attività di albergatore. Ci mancherà. Il nostro pensiero in questo momento va ai figli Stefania e Giacomo ai quali siamo vicini in questo momento così doloroso».

Una persona molto stimata anche dalla sindaca Roberta Nesto, vicina alla famiglia a nome dell'amministrazione. «Sergio era una persona molto nota e nel corso del tempo ha dato il suo importante contributo per la crescita del territorio. La sua era un'attività radicata da moltissimo tempo, ricordo che i miei genitori proprio da lui hanno festeggiato il loro banchetto nuziale. Ci lascia una figura importante che ha fatto del bene per la comunità». Le date delle esequie saranno comunicate dopo le festività di Ognissanti.