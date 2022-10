Malore improvviso mentre passeggia tra i boschi in cerca di funghi: trovato morto

CRESPADORO - Una passeggiata nei boschi in cerca di funghi si trasforma in tragedia. Un 73enne oggi, 23 ottobre, non è rincasato ed è stato trovato morto probabilmente ucciso da un malore che lo ha colto all'improvviso. L'uomo era da solo nella sua escursione fra i boschi che da contrada Menaspà portano a Durlo di Crespadoro. I famigliari, non vedendolo rientrare al consueto orario, hanno lanciato l'allarme. Purtroppo l'uomo, attorno alle 16, è stato trovato morto in mezzo alla vegetazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi.