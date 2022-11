S. GIUSTINA IN COLLE - Si è sentito male in una corsia della piscina Gabbiano di Campodarsego mentre si stava allenando. A nulla sono valsi i disperati tentativi di salvargli la vita nonostante le tempestive manovre eseguite a bordo vasca da un istruttore di nuoto, infermiere professionale in sala operatoria nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Camposampiero. A causa di un aneurisma lunedì sera è morto Marino Ferro, 58 anni, da un anno in pensione e molto conosciuto in paese dove abitava con la famiglia in via San Giorgio. Il suo decesso è giunto all’improvviso: mai l’uomo aveva manifestato problemi di alcun tipo.



LA TESTIMONIANZA

Il racconto di cosa è successo l’altra sera in piscina e successivamente all’ospedale di Camposampiero è del fratello Silvano: «Da quanto ci hanno raccontato i testimoni sul posto Marino aveva iniziato il corso di nuoto al Gabbiano alle 20.30 - sostiene ancora sotto choc uno dei sei fratelli Ferro -. Sceso in acqua dopo pochi minuti ha cominciato a star male dicendo che sentiva forti mal di testa e dolori al collo ed è risalito autonomamente dalla corsia. I bagnini del Gabbiano sono prontamente intervenuti e hanno steso a terra mio fratello per misurargli la pressione risultata alta. Marino non aveva denunciato prima nessun sintomo agli amici che erano presenti con lui in piscina. Davvero non riusciamo a capire cosa gli sia successo».



L’ALLARME

Verso le nove è stata allertata l’ambulanza che arrivata sul posto ha trasportato Ferro all’ospedale di Camposampiero. Nel nosocomio cittadino la situazione è precipitata tanto che l’uomo è spirato ancora prima di essere trasferito a Padova dove era tutto pronto per subire una urgente e delicatissima operazione chirurgica alla testa. L’aneurisma ha provocato repentinamente anche degli scompensi cardiaci che gli sono stati fatali.



LA FAMIGLIA

A S. Giustina in Colle, dove la numerosa famiglia Ferro è conosciuta, alla notizia della morte improvvisa del 58enne concittadino per cause naturali c’è stato grande cordoglio. Marino lascia la moglie Cristina di 57 anni, i figli Alessandra di 35 e Matteo di 31 anni. I Ferro in passato hanno già subito un lutto in famiglia: i genitori di Marino, Attilio e Franca, hanno già perso un altro figlio all’epoca 53enne Graziano. Gli altri fratelli Silvano, Gianni, Silvano, Cristina e Francesca sono noti imprenditori e impegnati nel sociale.

Marino da circa un anno era andato in pensione: per una vita aveva lavorato nell’abito alimentare, in particolare nella lavorazione delle carni. L’ultimo suo impiego era stato in un macello a San Giorgio in Bosco. Poi è arrivata l’agognata quiescenza e il meritato riposo: da quando aveva smesso di lavorare si era dedicato a tempo pieno agli adorati nipotini che Ferro amava come figli.

LA VITTIMA

«Mio fratello era un uomo premuroso - conferma Silano Ferro, titolare dell’azienda Sintesi srl in via Galileo Galilei a Camposampiero -. Si interessava spesso alle altre persone. Amava ascoltare tutti con attenzione, era la sua indole. Buono e generoso d’animo, Marino spesso anteponeva le esigenze delle altre persone alle proprie. Marino non aveva grandi hobbie, ma coltivava da sempre due grandi passioni: si entusiasmava con le gare delle moto e adorava in estate andare al mare. Ecco, ogni occasione era buona perché gli piaceva stare in spiaggia».

I GESTORI

Grande tristezza e amarezza ieri si respirava negli uffici della piscina Gabbiano: «L’uomo si è sentito male in acqua ma era risalito a bordo vasca in modo autonomo - affermano i gestori della storica piscina di Campodarsego -. Abbiamo fatto di tutto per prestargli i dovuti soccorsi e abbiamo immediatamente chiamato il 118 che ha accompagnato Ferro all’ospedale. Dalla nostra struttura l’uomo è uscito cosciente. Poi abbiamo saputo dell’evolversi dei fatti e siamo sinceramente molto dispiaciuti e rattristati».