Jonathan stroncato a 40 anni da una polmonite

MARGHERA - È morto a causa di una polmonite, Jonathan Levak. L'uomo, intorno ai 40 anni, viveva con i famigliari in una delle case Ater di via Del Bosco a Marghera ed è deceduto domenica sera. L'uomo, di etnia sinti, fa parte di una delle famiglie più conosciute della comunità. Era seguito dai servizi sociali, in passato aveva avuto vari problemi di salute. Negli anni il suo fisico si era indebolito molto e, a quanto pare, a stroncarlo definitivamente sarebbe stata una grave forma di polmonite. Ieri, in via Del Bosco, la famiglia Levak si è ritrovata in massa per ricordarlo. Come da tradizione Sinti, è stato acceso un falò. La data dei funerali dovrebbe essere stabilita nei prossimi giorni.