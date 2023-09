Portogruaro. Grande attesa per la semifinale italiana di Miss Universo: saranno elette tre vincitrici

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Tutto pronto per l’atteso appuntamento con la “grande bellezza”, sabato 2 settembre, per l’elezione delle finaliste venete di “Miss Universe 2023”. Nella cornice del centro Eywa sport e spa di Portogruaro, si terrà (dalle ore 17,00), la selezione regionale che proclamerà le tre ragazze vincitrici che andranno poi a contendersi la finale italiana il prossimo 8 ottobre a Canosa di Puglia (ultimo passo prima della finalissima di novembre a El Salvador).

In gara, venticinque donne che si sono aggiudicate le diverse selezioni organizzate da gennaio in poi in tutto il Veneto: le concorrenti sfileranno con abiti eleganti e poi in costumi da mare.

Madrina della serata è Valentina Bonariva, “Miss Universe” Italia nel 2014 e fra le top 15 a livello mondiale.

A lei, insieme a una giuria di competenza, il compito di valutare le Miss in gara, non solo per la bellezza, ma anche per il loro portamento, l’eleganza, e la personalità.

A presentare l’evento ci sarà Peter Stefanutto, con l'organizzazione di Cinzia Baradel, responsabile del concorso per la regione Veneto. Parte del ricavato della manifestazione verrà devoluta all'associazione Energy Baskin che si occupa di pallacanestro inclusiva per ragazzi con disabilità.