SOLESINO - Dalle passerelle internazionali della moda a quella di Miss Italia. Studentessa di medicina, il quinto anno lo comincia oggi, ma soprattutto desidera diventare una cantautrice professionista. Ritratto di Luna Mariasole Meneguzzo, 24 anni, residente nel vicentino, a Brendola, Miss Italia Veneto 2023, eletta sabato scorso a Solesino che ha ospitato per la prima volta la finalissima veneta della 84^ edizione di Miss Italia, giunta nel padovano dopo numerose edizioni svoltesi a Jesolo. Italiana da parte del papà Lucio, imprenditore, tedesca da parte di mamma Sandra Fuka, ex modella ora apprezzata pittrice ha un fratello maggiore, Leon di 27 anni e i nonni come primi fan. Oltre ad italiano e tedesco parla anche inglese e spagnolo. È diplomata al linguistico Pigafetta a Vicenza. Occhi azzurri, capelli castani, alta un metro ed 80 centimetri, un sorriso che esprime felicità ed una dialettica che ispira soavità.

«La vittoria, sembrerà un classico, non me l’aspettavo veramente pur avendo già un titolo da prefinalista nazionale. Tante le ragazze con talento - rivela la neo reginetta - Era il primo concorso per me. Me ne ha parlato bene Anna Tosoni, Miss Veneto 2022, così ho deciso di partecipare. Mi sono detta: è un’esperienza, mi diverto, ma soprattutto può essere un’occasione importante per farmi conoscere come cantante. Questa è la mia aspirazione».

Alla finale si è anche esibita a votazioni chiuse. Ha interpretato un suo brano intitolato “Samba”. «E’ ispirato ad una storia finita, al momento in cui c’è ancora qualche contatto, ma poi si stacca. Si fa un passo avanti e due indietro come nel samba - spiega - Canto da sempre, ho partecipato a vari concorsi anche in Germania. Da un anno compongo. L’ispirazione mi può venire in qualsiasi momento, nel cellulare ho tantissime melodie registrate. L’amico produttore Luca Sammartin le traduce in musica. E’ bellissimo perchè un processo emotivo si trasforma in opera razionale».

Alcuni suoi pezzi sono diffusi in vari canali, lei ascolta musica di vari generi tranne rock e classica, non ha un artista di riferimento, ma in base al momento. «Sono in evoluzione continua, ho lavorato molto sull’identità artistica ed ora mi sento pronta». Si descrive «solare, empatica, mi piace conoscere le persone, gli amici mi dicono che porto allegria e che sono diplomatica».

Pratica sci da quando ha due anni, i genitori si sono conosciuti in vacanza invernale a Corvara, e poi danza classica e moderna, dipinge e lavora la ceramica. «L’aria creativa si respira molto in famiglia». Tante miss sognano moda e sfilate e per questo vanno ai concorsi, per Luna Mariasole è invece una esperienza consolidata. «Ho lavorato a Milano con varie agenzie e poi anche in Europa l’anno successivo alla maturità. Un’esperienza importante che mi ha responsabilizzata. La famiglia mi ha dato fiducia e l’ho ricambiata. Ora questa professione è messa da parte».