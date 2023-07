Elettra Lamborghini stasera in concerto al Mirano Summer festival: «Sono carica, divertiamoci!»

MIRANO (VENEZIA) - Uno degli eventi clou di questa edizione del festival estivo musicale andrà in scena questa sera, giovedì 13 luglio: si esibirà la super ospite Elettra Lamborghini.

Cantante, conduttrice e personaggio televisivo, nata a Bologna nel 1994 e con all'attivo 16 dischi di platino, 3 dischi d'oro e oltre mezzo miliardo di stream sulle piattaforme digitali, ha collezionato numerose ed importanti collaborazioni con grandi artisti.

Da diversi anni, inoltre, Elettra Lamborghini è protagonista indiscussa delle stagioni più calde, grazie ai tanti tormentoni estivi. Amata da grandi e bambini, la nipote di Ferruccio Lamborghini abbraccia con la sua musica da ballare due generazioni ed è pertanto l'ospite ideale per accendere questa serata del Mirano Summer Festival 2023.

L'ingresso per il concerto è a pagamento e i biglietti sono ancora disponibili su Ticketone e su Ticketmaster: 17,00€ per il parterre, 28,50€ per il PIT in piedi.

La cantante ha anche annunciato sul suo profilo Instagram tutto il suo entusiasmo: «Pronta per il mio concerto di stasera a Mirano, sono carica! Ci divertiamo!».