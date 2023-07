Elettra Lamborghini, la dieta (in 5 pasti) che la ha fatto pedere 7 chili in due settimane

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate dal pubblico per la sua simpatia e la sua irriverenza. La sua bellezza è rinomata, ma se durante i primi anni tendeva ad essere molto "eccessiva" ed appariscente, negli ultimi anni è diventata simbolo di sensualità, non perdendo però di vista il suo lato più provocatorio che l'ha sempre contraddistinta.

Complice anche la crescita, sia come personaggio, che come persona, dopo essersi sposata con il dj Afrojack, Elettra sembra aver preso una nuova direzione per la sua vita e questo ha inciso sulla sua immagine. I fan hanno notato, infatti, la perdita di peso dell'ereditiera che non ha mai nascosto di amare il buon cibo. Tuttavia, negli ultimi tempi ha intrapreso una dieta o percorso alimentare che le permette di rimettersi in forma, perdendo qualche chilo di troppo (la cantante è sempre nel suo "pesoforma", come precisa). Senza però rinunciare allo sgarro. Andiamo a scoprire la sua dieta e come ha fatto a perdere 7 chili in due settimane.

La dieta di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini segue da anni una dieta vegetariana che consiste nel mangiare molti cibi a base di fibre e proteine, diminuendo (non eliminando) i carboidrati.

A tutto questo, va aggiunto certamente un costante allenamento in palestra.

La dieta si divide in 5 pasti, un primo pasto nella mattinata, una colazione a base di avena, dove la cantante opterà per un frutto (mela, banana) o dei biscotti d'avena accompagnati da un bicchiere di latte di soia.

Per il primo spuntino, quello di metà mattinata, si può scegliere un'insalata mista, compresa di un'arancia tagliata a cubetti, carote, pomodorini e 50grammi di cubetti di tofu.

A pranzo 80 grammi di riso integrale (o farro) bollito con 40 grammi di ceci (oppure fagioli o lenticchie), accompagnati da un'insalatona mista di pomodori, carote e zucchine e 30 grammmi di pane integrale. Per la merenda pomeridiana, si possono scegliere frutta secca, come anacardi o noci, con un bicchiere di latte di soia.

Infine, a cena due hamburger di soia o di farro con broccoli. Oppure altri alimenti proteici accompagnati con insalata verde abbianata a pomodorini secchi, olive e carote.

Il fisico di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini sta modificando pian piano il suo fisico che, probabilmente, non le piaceva più. Oltre al cambiamento di peso e al suo rimodellamento del corpo, la ragazza ha deciso di iniziare un lungo percorso per la rimozione del suo tatuaggio leopardato sul fianco perché «non mi rappresenta più».

Elettra è sempre una ragazza bellissima e i fan non mancano di dirglielo e complimentarsi per la bella persona che è, sia dentro, che fuori.