Elettra Lamborghini: «Vivere con 1.500 euro al mese? Ci riescono i contadini. Io non potrei mai accettarlo. Figli? Non ho tempo per partorire»

Elettra Lamborghini pronta all'uscita, il 2 giugno, del suo nuovo album Elettraton. Afrojack, rilascia un'intervista a Vanity Fair in cui parla di soldi, futuro e figli.

Elettra Lamborghini e le ambizioni: tra soldi e futuro

È così Elettra: diretta, dirompente e determinata. A 29 anni, da poco compiuti, sa quello che vuole e come ottenerlo e non si ferma finchè non lo ha ottenuto. Non riuscirebbe a vivere con 1.500 euro al mese, anche se da bambina ha fantasticato su una vita da «campagnola», ma ci ha ripenato.

«Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce. Chi ci riesce? Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria». Elettra si definisce determinata e pronta a riscattare il suo successo che ritiene meritato. «Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita, mi sono fatta un nome dopo sacrifici e va bene così anche se ogni tanto mi dico: “Ma che mi frega?” Cosa insegnerei ai miei figli sul denaro? Direi loro che i soldi non hanno valore, anzi mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite»

Figli in vista? No, non per ora

Il matrimonio con il marito va benissimo e i fan si aspettano, da molto tempo, che i due mettano in cantiere un bebè, ma dovranno ancora attendere. Lei è troppo impegnata per dedicare le giuste attenzioni che un bimbo merita, così rimanda l'idea di poter diventare mamma. «Ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire».