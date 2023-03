MIRANO - Il Mirano Summer Festival scalda i motori e si prepara a presentare un'offerta musicale di alto livello internazionale. Un mese di musica e intrattenimento, di area food e spazi per commercianti e artigiani. Torna ad animare l'area degli impianti sportivi di Mirano per la 17esima volta il Mirano Summer Festival, dal 30 giugno al 31 luglio, che quest'anno preannuncia nomi di primo piano nel panorama della musica nazionale ed internazionale, oltre alle più seguite cover band e ai tanti spettacoli che si susseguono in un mese di programmazione.

Elettra Lamborghini super ospite

Tra i tanti cantanti che si esibiranno sul palco della manifestazione, come sempre realizzata dall'Associazione Volare 4.0 con il contributo dei suoi tanti giovani volontari, un nome viene già svelato: Elettra Lamborghini, che sarà a Mirano mercoledì 13 luglio (biglietti su TicketOne e Ticketmaster da lunedì 3 aprile alle ore 10). L'eclettica cantante, conduttrice e personaggio televisivo, nata a Bologna nel 1994 e con all'attivo 16 dischi di platino, 3 dischi d'oro e oltre mezzo miliardo di stream sulle piattaforme digitali, ha collezionato numerose ed importanti collaborazioni con grandi artisti, tra cui Rocco Hunt, Guè Pequeno, Sfera Ebbasta e protagonista di tanti tormentoni estivi. Amata da grandi e bambini, Elettra Lamborghini abbraccia con la sua musica da ballare due generazioni ed è pertanto l'ospite ideale per accendere una delle serate clou del Mirano Summer Festival 2023. "È solo il primo annuncio di questa edizione" spiega il patron del Summer Paolo Favaretto, che sceglie di preparare la programmazione con anticipo proprio per riuscire a chiudere gli accordi con i migliori artisti prima che vengano coinvolti nelle tante date dei prossimi tour estivi. "Dopo 17 anni, il Mirano Summer Festival ha raggiunto una maturità e una notorietà tali che ci permettono di poter dialogare con i manager dei migliori artisti impegnati nei tour estivi nazionali e internazionali.

Un grande traguardo per questa manifestazione, ma soprattutto una bella opportunità per Mirano, perché negli ultimi anni, alzando il livello degli ospiti, abbiamo creato indotto a tante attività del territorio. Stiamo lavorando a un'altra edizione dei record e finalmente, con il Covid alle spalle, possiamo sfruttare al massimo tutte le opportunità che questa manifestazione musicale ci permette".

Il Mirano Summer Festival 2023 prevederà un calendario ricco di tante serate animate dalle cover che ogni anno fanno registrare all'evento estivo il tutto esaurito, senza dimenticare gli spettacoli dal vivo, gli eventi che vedono come protagoniste le radio per ballare sotto le stelle. Non mancherà il giardino estivo con un'offerta culinaria varia e menù per tutti i gusti, e che diventa vetrina per le tante attività commerciali e artigianali del territorio. Media partner in questa nuova edizione saranno le più seguite radio locali come Radio Company, Radio WoW e Radio Padova.