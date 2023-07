MESTRE - Svegliato nel cuore della notte da dei rumori, guarda attraverso lo spioncino e vede due ladri che tentano di aprire la porta del dirimpettaio. Non perde tempo e chiama il 113. Succede poco dopo le quattro di ieri notte al quarto piano di un condominio di via Spalti a Mestre. Sono gli agenti delle Volanti ad arrestare in flagranza di reato i due: entrambi georgiani di 35 e 40, con precedenti specifici e numerosi alias. Uno di loro risulta destinatario di un mandato di cattura per una condanna definitiva a tre anni di reclusione per un furto di telefonini consumato a Prato. Ieri pomeriggio il processo per direttissima. Quando si sono accorti di essere stati sorpresi hanno cercato di liberarsi degli arnesi da scasso gettandoli nel vuoto: sono stati recuperati nel cortile interno del palazzo. C'erano anche grimaldelli per scassinare ingressi blindati.