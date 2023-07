MESTRE - Un ladro ha deciso di rifornirsi quotidianamente alla Carrozzeria Moderna di via Giustizia. Ogni giorno scavalca la recinzione e ruba qualcosa: l'altra sera era riuscito a mettere da parte un bottino niente male, due computer per le diagnosi e una bicicletta. Passi la seconda il cui valore è tutto sommato trascurabile, ma i due macchinari per l'officina, oltre a essere fondamentali, sono anche di valore: il costo per entrambi si aggira intorno ai 12mila euro. Il personale della carrozzeria si è limitato a guardare al di là della recinzione dove, a poche decine di metri, c'è un bivacco ormai permanente di sbandati. Chiamati i carabinieri, li hanno indirizzati proprio lì: e in quell'accampamento di fortuna i militari hanno trovato e recuperato l'attrezzatura sparita. L'uomo è stato denunciato.

LADRO SERIALE

Finita lì? Nemmeno per sogno. Ieri pomeriggio ci ha provato un'altra volta. Ha scavalcato la solita recinzione ed è andato a prendersi di nuovo la bicicletta. Questa volta, però, ad attenderlo c'era il personale dell'officina che l'ha messo in fuga e l'ha ripreso in un video. Il titolare, Paolo Favaretto, sporgerà denuncia anche questa volta. «Non è possibile continuare così - dice - ogni sera ce n'è una tra ladri e vandali. Saremo costretti a dormire qui dentro». Negli anni la carrozzeria di via Giustizia ne ha viste di tutti i colori: Favaretto ha sporto oltre trenta denunce negli ultimi sei anni per vandalismi, spaccate, furti alle auto in sosta. Ogni tentativo si è rivelato vano: telecamere, vigilanza, antifurto. «Serve un intervento forte, chi lavora in via Giustizia è stanco, abbiamo diritto a sentirci protetti e tutelati anche noi».