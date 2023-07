MARTELLAGO - Ennesimo furto in una casa vuota per ferie e intanto l'opposizione chiede un check-up sulla polizia locale. Giovedì notte una banda di ladri, approfittando del fatto che i residenti erano in vacanza, cliché già visto spesso gli ultimi giorni, arrampicandosi per la grondaia sono saliti sul terrazzo dell'appartamento al primo piano di una palazzina di via Canaletto, a Maerne, hanno alzato la persiana, forzato la porta finestra e rovistato indisturbati nelle stanze razziando gli oggetti di valore, per un bottino non da poco. A dare l'allarme una vicina che al mattino ha notato la finestra aperta e, sapendo che i proprietari erano in ferie, li ha avvisati. Il padrone di casa è dovuto tornare, per fortuna "solo" da Jesolo, e ha trovato la casa sotto sopra e svaligiata.

Allarme sicurezza

E a proposito di sicurezza l'ex sindaco Marco Stradiotto, Dovere Civico, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta (entro due mesi) per tutta la minoranza chiedendo all'Amministrazione tutti i dati del servizio svolto a Martellago dalla polizia locale dell'Unione dei Comuni nel 2021 e 2022: la presenza sul territorio degli agenti, scarsa per l'opposizione e con il limite dei turni per lo più solo fino alle 19, nonostante siano armati e possano agire di sera, è stato uno dei temi caldi della campagna elettorale, anche in funzione del contrasto alla criminalità sia con i pattugliamenti sia per sgravare i carabinieri dal rilevamento degli incidenti. Tanto che il sindaco Andrea Saccarola ha annunciato, progetto però ancora lungi dal partire, di voler cambiare i turni pomeridiani per protrarre l'orario fino alle 22 per tutto l'anno, non solo nei weekend estivi.

Stradiotto chiede di conoscere le risorse trasferite dal Comune di Martellago all'Unione per svolgere il servizio, giorni e ore di presenza all'anno del territorio comunale degli agenti e numero di operatori impegnati, quanto ha incassato Martellago dalle sanzioni per violazioni al codice della strada, numero e ammontare, quante sono state accertate con mezzi strumentali come gli autovelox, il totale delle sanzioni e relativo introito comprese anche quelle su altri ambiti di attività, come quella commerciale, incidenti rilevati, sequestri e fermi di veicoli, notizie di reato, denunce e querele gestite. Insomma, tutto. "Informazioni utili per far capire a tutti i consiglieri ma anche ai cittadini i costi sostenuti, dalla collettività, per la polizia locale e quali servizi ha reso - spiega Stradiotto -, per poter valutarli con numeri reali e concreti, non per mere percezioni, e suggerire con cognizione di causa eventuali altre modalità di svolgimento".