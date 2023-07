MARTELLAGO - Piccolo caveau fatto saltare con la fiamma ossidrica, via tutto l’oro e i preziosi per un bottino di ventimila euro, sparita anche l’auto. E sabato sera altri furti. Criminalità scatenata a Olmo dove venerdì mattina una coppia di anziani, che risiedono in una villetta in via Tito Speri, vicino agli impianti sportivi, è dovuta rientrare dal mare, dov’era in vacanza, dopo che il figlio, passato a dare un occhio alla casa dei genitori, l’aveva trovata massa a soqquadro e ripulita: l’ennesimo raid degli ultimi giorni nelle dimore vuote per ferie.

I TEMPI

Non si sa se la banda abbia agito la notte prima o in quelle precedenti, sta di fatto che erano professionisti armati di tutto punto e che probabilmente sapevano che avrebbero trovato una cassaforte o simili. I predoni sono saliti su uno dei terrazzini al primo piano, hanno forzato lo scuro e la porta finestra di una camera e, una volta entrati, hanno rovistato dappertutto trovando presto ciò che cercavano: uno sgabuzzino ricavato nel muro all’interno di una nicchia guardaroba e protetto da una porta blindata dove i due coniugi tenevano tutti gli oggetti d’oro e documenti. Con cannello e la fiamma ossidrica sono riusciti ad aprirla arraffando anelli, bracciali, collane e orecchini d’oro e anche pietre preziose, uno smeraldo e tre brillanti, da montare, per un valore venale di almeno ventimila euro senza contare quello affettivo. Non bastasse, oltre ad aver bruciato svariati vestiti e macchiato di acido i pavimenti di tutta la villetta, già che c’erano sono passati anche in garage e hanno aggiunto alla refurtiva una bicicletta e, soprattutto, la Fiat Panda della padrona di casa, uscendo comodamente dalla proprietà grazie a chiavi e telecomando rinvenuti in casa. Un duro colpo per la coppia, cui non è rimasto che denunciare il grosso furto ai carabinieri interventi anche con gli esperti della Scientifica.

NUOVI COLPI

Ma non è finita, anche sabato sera una banda di tre predoni ha imperversato nel paese specie lungo la “solita” via Frassinelli prendendo di mira due case disabitate. Nella prima, poco dopo la rotatoria di “Paetti”, alle 22.30, hanno forzato un balcone ma un vicino ha sentito dei rumori, ha gridato “carabinieri, carabinieri” (e li ha anche chiamati) e ha fatto a tempo a intravvedere tre “sagome” scappare, con un malvivente che avrebbe anche “esibito” un cacciavite. Nella seconda, all’angolo tra via Frassinelli e via Olmo, invece, sono riusciti a portare via indisturbati svariati attrezzi e macchine agricole e di lavoro che gli anziani proprietari, che abitano a due passi, tengono in quella vecchia casa usata come deposito, oltre ad animali da cortile: una motopompa per irrigare i campi, un compressore, un trattorino tagliaerba, un decespugliatore, ecc.