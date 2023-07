MARTELLAGO - Due raid in tre notti, ma stavolta i ladri se la sono dovuta filare scornati, lasciando però i soliti danni. Continuano le scorribande dei predoni nelle case vuote per ferie, e nei giorni scorsi il "record" di "attenzioni" lo ha registrato una villetta in via dei Ronconi, vicino al campo da basket, in capoluogo, colpita per due volte in 48 ore. La prima nella notte tra mercoledì e giovedì: la banda, approfittando dell'assenza dei proprietari, in vacanza, con una mazza ha divelto la serratura del garage, ma è scattato l'allarme che ha buttato giù dal letto il quartiere, e i malviventi hanno desistito.

Il fatto

Alcuni vicini, del controllo di vicinato della via, hanno fatto un sopralluogo e chiamato i carabinieri; uno di loro, a cui i padroni di casa avevano lasciato le chiavi in caso di necessità, ha ispezionato l'interno dell'abitazione, ma senza trovare nulla di anomalo. Tutto finito? No perché nella notte tra venerdì e sabato i ladri, non si sa se gli stessi, ci hanno riprovato, tentando di entrare da una finestra: hanno staccato un pezzo della saracinesca in legno ma si sono trovati di fronte una sbarra installata a protezione del serramento, e anche in questo caso hanno dovuto rinunciare.

Pesanti però i danni materiali da riparare che ritroveranno al loro ritorno i padroni di casa, per i quali non è stata certo una vacanza senza pensieri.