MESTRE - È tutto pronto per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari che per la data zero del loro nuovo tour hanno scelto Venezia e stasera, dalle ore 21, faranno cantare e divertire 60mila persone al parco di San Giuliano. La band sta facendo le prove da giorni e l'altra sera ha ricevuto la visita e il saluto del sindaco Luigi Brugnaro, che ha voluto dare loro il benvenuto: «Non vi anticipo nulla ma sarà uno spettacolo unico», il messaggio postato dal primo cittadino assieme a una foto di gruppo. Ancora qualche ora e poi il grande e attesissimo evento avrà inizio. Resta l'incognita meteo: le previsioni sembrano sorridere agli organizzatori e ai fan del gruppo bergamasco, ma i rovesci di questi giorni qualche preoccupazione l'hanno sollevata.

GLI ACCESSI

L'ingresso al grande polmone verde affacciato sulla laguna avverrà dalla Porta rossa dove ci sarà il prefiltraggio al ticket office. Più avanti sono previsti due accessi: quello con biglietto "prato gold" dalle ore 14, con possibilità di ritiro dei gadget già dalle 10, mentre quello "prato base" da mezzora dopo. Alle 14.30 aprirà anche la biglietteria in via Orlanda. Al parco ci sarà un servizio di ristorazione a pagamento. Nel frattempo tutti i parcheggi sono andati esauriti, 7.500 posti previsti nelle nove aree di sosta predisposte appositamente dall'organizzazione: 320 posti al park dei Petroli ai Pili, 200 tra PalaExpo e Vega al parco scientifico tecnologico tra via Ferraris e Delle Industrie, 1.400 all'ex mercato ortofrutticolo di via Torino, 996 in via Orlanda, 420 al palasport Taliercio, 1.168 in via Forte Marghera, 1.152 in via Vespucci (parte bassa), altri 580 in via Vespucci (parte alta) e 496 alla Motorizzazione civile sul Terraglio. Il costo per auto è di 20 euro. Il parcheggio per le moto è al forte Marghera, al prezzo di 10 euro, idem per le biciclette, ma gratuite. Per raggiungere il parco è preferibile andare a piedi, passando per il cavalcavia di San Giuliano che viene chiuso al traffico e per la passerella ciclopedonale da viale San Marco. Per chi, invece, parcheggia in centro città o nei parcheggi scambiatori della prima cintura urbana, altri 6-7mila posti disponibili, per la maggior parte a pagamento su strisce blu o con biglietto, Actv ha previsto cinque navette, tutte gratuite, con partenza da piazza Barche davanti alla sede della Guardia di Finanza.

NAVETTE

La navetta diretta per San Giuliano passa ogni 10 minuti, percorrendo via forte Marghera, via Sansovino e viale san Marco; le altre quattro navette che arrivano dai park scambiatori fanno comunque scalo in piazza Barche per il cambio mezzo: la 1 da Favaro via Altinia, via Triestina e via Buozzi; la 2 dal Terraglio, via Castellana, via Ceccherini e via Da Verrazzano (zona cimitero); la 3 da Marghera via Orsato e Catene via Trieste; e la 4 da via Miranese, passando per la stazione ferroviaria. Al termine del concerto le navette ripartono tutte dal rondò di San Giuliano attestandosi sul lato del campo da calcio-distributore. L'azienda di trasporto deciderà orari e frequenze praticamente in diretta, tenuto conto della richiesta del pubblico che esce dal parco.