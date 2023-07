Mestre. Concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: esauriti anche tutti i parcheggi a pagamento su prenotazione

MESTRE - Si va verso il tutto esaurito, per i parcheggi in città, in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, al parco di San Giuliano, per il quale domani sera sono previsti 60mila spettatori. Ieri, a fine giornata, era del 75% la percentuale di riempimento già sicuro dei 7.500 posti auto totali messi a disposizione, a pagamento, dal Comune, che ha affidato la macchina organizzativa ad Avm e Vela. Ma di ora in ora le prenotazioni avanzano e oggi dovrebbero saturarsi anche gli ultimi posti disponibili. Gli organizzatori ricordano che in ogni caso sono sempre disponibili anche le aree di sosta ordinarie: dai piazzali a strisce blu, ai park interrati come il Candiani e il Costa, fino a tutto il sistema dei parcheggi scambiatori, posti nella prima cintura urbana, alcuni gratuiti, altri a pagamento.

Nelle nove aree di sosta speciali, istituite per l'evento, il costo per le macchine è di 20 euro l'una.

Per moto e scooter l'area dedicata è al forte Marghera, al costo di 10 euro. Gratis, invece, le biciclette. Almeno la metà del pubblico previsto accederà al parco a piedi. Dal park ai Petroli ai Pili (320 posti), tra il PalaExpo e il Vega (200), all'ex mercato ortofrutticolo (1.400, il più capiente), il tragitto è breve attraverso il cavalcavia di San Giuliano che sarà chiuso al traffico. Il collegamento è veloce anche dal park di via Orlanda zona via Ponte di Pietra (996 posti). Idem per chi lascerà l'auto in via Forte Marghera e in viale Vespucci (1.168 e 1.152 posti), nei tratti tra via Sansovino e il grande rondò a ridosso del parco, interdetti alla circolazione, attraverso la passerella ciclopedonale da viale San Marco. Ancora: ci saranno parcheggi al palasport Taliercio (420), nell'altro tratto a risalire di viale Vespucci (580), alla Motorizzazione civile sul Terraglio (496).

NAVETTE

Chi arriva da più distante, potrà usufruire dei servizi navetta attivati da Actv. Tutti gli autobus arriveranno e partiranno da piazza Barche all'altezza della sede della Guardia di finanzia. La navetta diretta partirà ogni 10 minuti tra le ore 12 e le 19.30 per garantire passaggi veloci al maggior numero di persone. Le navette, inoltre, giungeranno dai parcheggi scambiatori. Ne sono state previste quattro: da Favaro, via Altinia, via Triestina e via Buozzi; dal Terraglio, via Ceccherini, via Da Verrazzano (cimitero) e via Castellana; da Marghera in via Orsato e Catene via Trieste; e da via Miranese passando per la stazione ferroviaria. I treni, a ben vedere, non sono stati scelti come particolare mezzo di trasferimento al concerto, neppure per la spola con Venezia in quanto al ritorno, a notte inoltrata, non ci sono convogli a sufficienza.

DA VENEZIA

Per chi arriva dal centro storico è prevista la linea rossa diretta in partenza da Fondamente Nove e arrivo a San Giuliano, una all'ora ai minuti 30. La Polizia locale è pronta a scendere in strada per gestire tutte le operazioni legate alla viabilità cittadina. Il concerto, di fatto, diventa il primo stress test anche per le nuove opere appena inaugurate in via Della Libertà-via Torino-accesso alla macroisola della prima zona industriale di Porto Marghera. Pronti all'opera anche i volontari della Protezione civile che assisteranno in particolare le migliaia di pedoni in marcia verso il parco. Per quanto riguarda le operazioni di deflusso, Actv si riserva di organizzare le corse sulla base della richiesta dell'utenza. Tutti gli autobus saranno comunque attestati in partenza dal rondò di San Giuliano lato campo da calcio-distributore, pronti a riportare la gente alle proprie auto nei parcheggi.