MESTRE - Metà posti auto già prenotati e servizi navetta pronti ad entrare in funzione. Procede spedita, la marcia di avvicinamento all'attesissimo concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, che dopodomani sera porteranno al parco di San Giuliano 60 mila persone. Il Comune, con Avm e Vela, ha predisposto un piano di parcheggi e di accessi all'evento calibrato col misurino, con la necessaria flessibilità che consentirà gli adattamenti del caso "in diretta". In meno di due giorni sono già andati esauriti metà dei 7.500 parcheggi dedicati nelle 9 aree, dove si potrà lasciare la macchina al costo di 20 euro, importo in linea con concerti di questo livello e che garantirà un profitto limitato in quanto prevalentemente destinato a coprire le spese di gestione. Moto e scooter potranno essere lasciate al forte Marghera, al costo di 10 euro. Gratis le biciclette.

Metà posti auto prenotati

I parcheggi dedicati sono al park Petroli ai Pili (320 posti), tra il PalaExpo e il Vega (200), all'ex mercato ortofrutticolo di via Torino (1.400, il più capiente), in via Orlanda-zona via Ponte di Pietra (996), al palasport Taliercio (420), in via forte Marghera chiusa nel tratto tra via Sansovino e il rondò di San Giuliano (1.168) e in via Vespucci, nel medesimo tratto (1-152): totale 6.512. Pressoché sicura l'attivazione anche dei due parcheggi "opzionali": l'altro pezzo di via Vespucci a risalire verso il centro (580) e alla Motorizzazione civile sul Terraglio (496). Il Comune punta soprattutto sugli accessi pedonali al parco, tramite il cavalcavia di San Giuliano che sarà chiuso al traffico e la passerella ciclopedonale da viale San Marco, passando anche per forte Marghera. Per i parcheggi più distanti, in primis dal Taliercio, ci sarà la navetta. Ma altri servizi navetta saranno attivi anche per chi andrà a parcheggiare nei piazzali a strisce blu del centro città o nei parcheggi scambiatori, alcuni a pagamento, altri, quelli più esterni, gratuiti. Actv ha previsto un "hub" per i collegamenti al parco con gli autobus in piazza Barche davanti alla sede della Guardia di Finanza. Da qui la navetta diretta partirà ogni 10 minuti tra le ore 12 e le 19.30 percorrendo via Forte Marghera, via Sansovino e viale San Marco. Navette con transiti ogni mezzora, sempre con destinazione piazza Barche per il trasbordo, arriveranno dagli scambiatori di Favaro in via Altinia, via Triestina e via Buozzi; del Terraglio, di via Ceccherini, via Castellana e via Da Verrazzano (cimitero); da Marghera in via Orsato e Catene in via Trieste; da via Miranese passando per la stazione ferroviaria. Actv prevede che la metà degli spettatori arriverà al parco a piedi e metà con le navette, che sono tutte gratuite. Questo per l'accesso. A fine concerto, invece, tutti i bus si attesteranno sul rondò di San Giuliano sul lato campo da calcio-distributore. Quanto agli orari di partenza e alle frequenze dei transiti, sarà tutto deciso al momento modulando il servizio sulla richiesta.