MESTRE - È il giorno dei Pinguini Tattici Nucleari: alle 14 aperti i cancelli. Prime chiusure in città: la mappa.

Conto alla rovescia per il maxi concerto del gruppo bergamasco. Stasera alle 21, Riccardo Zanotti e la sua band apriranno il tour al parco di San Giuliano, attese 60mila persone.

Alle ore 14 sono stati aperti i cancelli e sugli schermi in tangeziale sono apparse le indicazioni per i sette parcheggi adibiti in città, 7500 posti andati sold out. Prime chiusure in città, iniziano ad arrivare fan.