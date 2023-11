Mestre. Una malattia fulminante, mamma Donatella muore a 50 anni. Lascia il marito e una figlia piccola

MESTRE - Grave lutto per la comunità di Bissuola. Si è spenta ieri, al termine di una malattia breve quanto inesorabile, una mamma di 50 anni, Donatella Di Turi.

Soltanto pochi mesi fa aveva scoperto di essere malata. Fino a quando le è stato possibile ha lavorato per conto della società di logistica Dhl.

La malattia

Il rapido decorso della malattia purtroppo non le ha lasciato scampo. Donatella lascia il marito Marco, la piccola figlia, le sorelle Miriam e Cinzia con i relativi cognati e gli amici che le sono stati vicino in queste ultime settimane. I funerali saranno celebrati giovedì 23 nella chiesa di Santa Maria della Pace a Bissuola. Successivamente la salma verrà cremata. Per volere dei familiari le eventuali offerte andranno devolute all'Istituto oncologico veneto di Padova.