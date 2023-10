SAN DONA' (VENEZIA) - «E si ricomincia di nuovo tutto, ormai sono quasi due anni che “il mostro” non mi abbandona, anzi si attacca sempre di più. Ma io ho una marcia in più di lui: ho l’affetto della mia famiglia e di tutti i bimbi e le bimbe che frequentano la mia società e che mi caricano ogni volta che mi vedono con sguardi sorrisi e abbracci. Con questo posso dirmi fortunata perché mi spingono a lottare sempre di più».

Come una vera ginnasta ad ogni caduta, che fosse in pedana o nella vita di ogni giorno, si rialzava. E combatteva sempre. Le parole, messe per iscritto in un post dello scorso giugno, sono quelle di Peggy Pasian, 43 anni, originaria di Jesolo ma residente a San Donà, che ieri si è spenta dopo oltre due anni di battaglia contro una malattia incurabile. Un lutto che ha toccato tutto il Sandonatese e non solo.

DA GINNASTA A INSEGNANTE

Grande, grandissima, appassionata di ginnastica artistica dopo aver smesso il body da ginnasta, da oltre vent’anni era diventata una delle più apprezzate e stimate insegnanti del Veneto Orientale, trasformando la sua passione in una vera e propria ragione di vita e ricoprendo anche il ruolo di direttrice tecnica della sua società. Aperta nel 2008 la prima palestra a Jesolo, cresciuta professionalmente e umanamente, nel 2018 aveva fondato la sua società, la Gym Art Academy con sedi a San Donà e Jesolo, presieduta dal papà Giovanni, con la quale organizzava corsi, competizioni e “camp” estivi. Ma soprattutto con la quale ha portato le ginnaste del Sandonatese ai vertici italiani, vincendo appunto vari titoli nazionali, compresi i campionati Gold a Rimini. Con la stessa società ha inoltre organizzato le ultime due edizioni del Trofeo Città di Jesolo, una delle competizioni di ginnastica artistica più importanti al mondo alle quale partecipano varie nazionali, Stati Uniti compresi.



CURE PESANTI

Al suo fianco, come sempre, il marito Manuel Dagofo: la coppia, dopo 26 anni di fidanzamento, si era unita in matrimonio lo scorso 16 luglio, nonostante le pesanti cure alle quali Peggy si sottoponeva per combattere il male. A coronare quella giornata era stata la presenza delle sue ginnaste. Lascia anche le due figlie che continueranno la sua strada nel mondo della ginnastica artistica. «Il suo spirito, la sua tenacia e la sua passione – hanno detto ieri dalla società - resteranno in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla». E a continuare, sarà dunque l’attività della Gym Art con la società che inseguirà ancora il suo sogno. Tante le testimonianze di cordoglio, comprese quelle dei vertici nazionali della Federazione ginnastica italiana.

La data dei funerali non è ancora stata fissata.