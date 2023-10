Padova. Malore improvviso a scuola: bidello di Albignasego muore a 36 anni

PADOVA - Malore improvviso e in giovane età: muore a 36 anni. L'uomo, un bidello di una scuola materna del quartiere di Brusegana, a Padova, si è sentito male nella mattinata di giovedì 19 ottobre mentre si trovava al lavoro. Il 36enne, Andrea Sanguin, originario ad Albignasego ma residente a Padova, è stato soccorso subito dai colleghi e poi trasferito in ospedale con la massima urgenza, purtroppo non ce l'ha fatta.