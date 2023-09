Addio a Rosanna Pavanello, l'imprenditrice del mobile

SAN DONA' DI PIAVE - È morta giovedì scorso al termine di una breve malattia l'imprenditrice Rosanna Pavanello, aveva compiuto 62 anni nel maggio scorso. Assieme alle sorelle Paola e Alessandra, era titolare dell'impresa di arredamento "Pavanello mobili", fondata alla fine degli anni Cinquanta dal padre Pasquale detto "Pino" e dal fratello Giannino, da sempre con sede in via Kennedy a San Donà. Un'azienda molto conosciuta che si era sviluppata negli anni d'oro del boom economico che aveva caratterizzato la rinascita del Nordest dopo il secondo dopoguerra.

Anche per questo la famiglia Pavanello è nota e apprezzata a San Donà. Vedova del medico Leonardo Priore, Rosanna lascia i figli Alberto, Laura e Francesca, numerosi nipoti, altri parenti e tanti amici. Era molto conosciuta nel Sandonatese e nel Trevigiano, dove abitava da una ventina d'anni.

La notizia della sua scomparsa in questi giorni si è diffusa in città, suscitando profondo cordoglio in tutta la comunità sandonatese e a Treviso. «Rosanna era una persona molto empatica la ricorda la sorella Paola Era laureata in Economia e Commercio all'Università Ca' Foscari di Venezia, ed era entrata a fare parte dell'organico della nostra azienda fin da giovane. Si occupava del settore commerciale, spesso lavorava a contatto con la gente. Era molto affabile con tutti ed era molto conosciuta anche per il suo atteggiamento solare che la favoriva nei rapporti interpersonali. Grande il suo impegno profuso nell'ambito lavorativo, l'attenzione per il design, per l'architettura e tutto quello che consente di fare stare bene e in armonia le persone. Oltre al grande attaccamento per l'azienda, la stessa passione metteva nella sua famiglia. Amava la cultura, in particolare la musica classica e il teatro, era abbonata e frequentava le rassegne del teatro La Fenice di Venezia». L'ultimo saluto a Rosanna Pavanello si terrà mercoledì 27 alle 15 in duomo a San Donà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA