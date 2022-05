MANIAGO - È morta all'età di 57 anni Irene Pascotto, co-titolare dell'azienda meccanica di precisione Vipaco srl di Maniago. Lascia il marito Riccardo Leon, i figli Andrea e Alice, che hanno preso il suo posto in azienda, e l'anziana mamma. Terminati gli studi superiori si è subito inserita nell'azienda guidata allora dal padre Guido e dai soci Carlo e Federico, dapprima direttamente in produzione e successivamente in ufficio amministrativo in una realtà che, negli anni 80, serviva quasi esclusivamente le coltellerie del maniaghese e che contava pochi collaboratori.

Negli anni l'azienda è cresciuta costantemente, specializzandosi nella meccanica di precisione e collaborando con alcune delle più le più importanti realtà italiane ed europee, e conta oggi 50 dipendenti al suo attivo. «Nel corso degli anni Irene si è occupata con entusiasmo, competenza, caparbietà e spirito d'innovazione dell'amministrazione dell'azienda, ma non solo, è stata un punto di riferimento per tutti i suoi collaboratori che in lei hanno sempre trovato una persona disponibile e di grande umanità - il ricordo di Saverio Maisto, direttore del Consorzio Nip -. Ci lascia una persona riservata, onesta, solare, e carica di entusiasmo per la vita che con questo spirito ha affrontato anche le avversità che questa le ha riservato dando fino all'ultimo prova della sua capacità di donarsi ai famigliari e alle persone a lei care».

Il rosario sarà recitato stasera alle 20, mentre le esequie avverranno domani alle 11. Entrambi i riti verranno officiati nella chiesa di Maniagolibero. «Come Consorzio Nip ci stringiamo al tremendo dolore dei congiunti e di quanti l'hanno conosciuta e ne hanno apprezzato umanità e professionalità - ha concluso il direttore -. Irene è sempre stata vicino alle nostre iniziative e ai nostri progetti, disponibile, coinvolta e coinvolgente».