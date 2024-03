Maniago. Uomo trovato cadavere in un edificio abbandonato vicino alla ferrovia

MANIAGO - Un uomo è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo, in un edificio abbandonato vicino alla linea ferroviaria nella periferia di Maniago. Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso, non si esclude nessuna ipotesi. Quella più accreditata sarebbe intossicazione da monossido di carbonio. A trovare la salma la polizia locale durante un controllo negli edifici abbandonati. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli. Indaga la procura di Pordenone.