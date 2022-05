GEMONA DEL FRIULI - Gemona del Friuli e il mondo della ristorazione friulana dicono addio ad una delle sue figure più rappresentative, Gerardo Buttarello, il 75enne titolare assieme alla moglie Graziella del ristorante G & G di Gemona del Friuli, popolarissimo per la carne alla brace.



L'INCIDENTE

Si è spento ieri all'ospedale di Palmanova, dopo aver lottato per mesi contro le gravissime ripercussioni subite in un incidente stradale accaduto nel mese di febbraio a Mortegliano. Buttarello in quell'occasione era il 2 febbraio era alla guida della sua vettura e stava transitando lungo via Buiatti, lungo la regionale 353.

L'auto era uscita di strada finendo in un fosso dove c'era dell'acqua. Soccorso, era stato trasferito in elicottero all'Ospedale di Cattinara a Trieste. Aveva rimediato diversi traumi. Le conseguenze del sinistro però gli sarebbero state fatali a lungo andare, nonostante una serie di ricoveri in diverse strutture ospedaliere della regione.

IL LOCALE

Il suo locale, nella borgata gemonese di Taboga, lo ha reso celebre da oltre 30 anni; la trattoria da Gerardo era diventata un ritrovo di culto per gli amanti della fiorentina e non solo. Oltre alla consorte lascia le due figlie. In tantissimi ora lo piangono. Nel corso della sua carriera si era fatto apprezzare come chef in diversi ristoranti della regione tra cui a Lignano.Nel suo locale di Gemona aveva ricevuto diversi vip del mondo dello sport e della cultura, da Alberto Sordi a Peppino Di Capri, da Gianni Morandi alla nazionale di calcio che vinse i mondiali nel 1982.

IL RICORDO

«Oggi salutiamo Gerardo uomo e amico speciale. Grande esempio per tutti noi del mondo della ristorazione, ma non solo» lo ricorda l'amico Ivan Uanetto, titolare del ristorante Da Nando a Mortegliano.

«Per tanti anni abbiamo avuto la fortuna di frequentare, lavorativamente e non, Gerardo. Sempre generoso nel trasmettere le sue conoscenze, ha scritto una pagina importante di storia della Ristorazione friulana. La sua mancanza si sentirà moltissimo, e la famiglia Uanetto assieme a tutto lo staff della Trattoria da Nando alza in suo ricordo un calice di ottimo Pinot nero. Grazie per la tua amicizia», ha concluso Uanetto.

GLI AMICI

«Mi mancheranno le tue battute e i tuoi aneddoti per ogni situazione, la tua ironia tagliente, i tuoi consigli e le parole giuste quando ne avevo bisogno. Lasci un grande vuoto, fai buon viaggio Gerardo» ha scritto l'amico e fotografo Fabrice Gallina. Ora tutta la sua comunità, parenti ed amici attendono di conoscere la data dei funerali.