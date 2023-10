Addio a Cristina uccisa da una malattia a 56 anni: «Amava viaggiare e la sua famiglia». Lascia due figli

NOALE - A Noale, e in particolare nella frazione di Moniego, oggi si dice addio a Cristina Cazzaro, che è mancata nei giorni scorsi a soli 56 anni. A portarla via, una malattia che si era manifestata 4 anni fa e con la quale stava convivendo con forza. Di recente però le sue condizioni si erano aggravate all'improvviso e se ne è andata, circondata dall'affetto dei suoi cari. Cristina Cazzaro, che con la sua famiglia viveva in via Ronchi a Moniego, lascia il marito, Claudio Trevisan, i figli Lorenzo e Rebecca, i genitori, i fratelli e tanti altri parenti intorno ai quali in queste ore si stringono i molti amici.

«Era una donna dolce, piena di vita.

Amava viaggiare e la sua famiglia condivideva con lei questa passione» scrivono sui social, ricordandola come una persona riservata ma disponibile e serena. "Lascia un vuoto enorme, era una persona che sapeva farsi volere bene. Resterà sempre nei nostri cuori", aggiungono in tanti tra i commenti alla notizia della sua scomparsa. Da Noale, in particolare, è forte l'affetto per i suoi cari, i due figli, il marito ma anche i suoi genitori che stanno vivendo giornate di profondo dolore. "Cristina era una persona dolcissima e buona, e si vedeva dal suo sorriso. Ha sempre vissuto la malattia con forza e senza mai far pesare agli altri la situazione. Il male non era riuscito a farle amare meno la vita - è il ricordo della mamma di un'amica della figlia - Adorava il marito e i figli e la sua casa era sempre aperta a tutti». Il funerale è in programma per oggi, mercoledì 4 ottobre, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Moniego di Noale.