AGORDO - Imprenditrice lungimirante, tenace e profondamente legata alla famiglia e al territorio agordino. Maria Luisa Pramaor in Del Din è morta improvvisamente a 77 anni, nella sua abitazione di Agordo, nella notte fra giovedì e venerdì, lasciando i figli Nicola e Carolina, assieme ai quattro nipoti. Piangono i più di cento collaboratori della Blackfin, occhialeria di Taibon Agordino da lei fondata nel 1971 dapprima con il marchio che portava il suo stesso cognome, e ora guidata dal figlio Nicola. Ma sgomenta è l’intera comunità agordina, bellunese e veneta, dove la donna era molto conosciuta tra i colleghi imprenditori.



GLI INIZI

L’inizio della sua attività fu proprio in quello che ora è diventato il colosso mondiale dell’occhialeria, ma negli anni 60 in Luxottica Maria Luisa era appena la 18. dipendente del laboratorio di Valcozzena ad Agordo. Quando nel 1971 venne data la possibilità dall’azienda di Leonardo Del Vecchio di esternalizzare alcune fasi a supporto della produzione per l’azienda, Maria Luisa non ci pensò un attimo e decise di mettersi in proprio, aprendo un laboratorio terzista assieme al marito, Primo Del Din. Ma le difficoltà nei primi anni furono tante e la coppia intuì di lì a breve che ci poteva essere solo una strada per salvarsi, l’utilizzo del titanio, materiale all’epoca pressochè sconosciuto per la fabbricazione di occhiali. Con pazienza, nei primi anni ‘90 l’azienda raggiunse risultati importanti in termini di qualità, ma dopo qualche anno, nel 1998, Primo Del Din morì, fu quindi Nicola a prendere in mano le redini dell’azienda assieme alla madre.

I PROBLEMI

I primi anni furono difficili e la famiglia Del Din ebbe la consapevolezza che una ricerca innovativa non bastava, sorsero difficoltà economiche che costrinsero l’azienda in una condizione finanziaria disperata: Nicola cercò un investitore che credesse nel progetto. Così nel 2007 ci fu l’incontro con il business manager Giancarlo Recchia e di lì a poco nacque il concetto di NeomadeinItaly, un neologismo che oggi rappresenta un diverso modo di interpretare il classico “Made in Italy”, profondamente legato al territorio e alle persone.



L’ECCELLENZA

Oggi Blackfin rappresenta una realtà di eccellenza del territorio e dell’intero settore, ed opera nei principali mercati internazionali per circa l’80% della produzione. Nel 2021, in occasione del 50. anniversario, Maria Luisa Del Din fu orgogliosa di assistere all’inaugurazione della nuova sede sempre a Taibon e fino agli ultimi giorni di vita, seppure ritiratasi dall’azienda per dedicarsi a fare la nonna, si recava in azienda per un saluto ai propri dipendenti e un giro in azienda.



IL RICORDO

«Se n’è andata Maria Luisa Pramaor, che da operaia è diventata imprenditrice, rappresenta un pezzo importante nella storia dell’occhialeria bellunese, per lungimiranza, equilibrio, capacità di rischiare ed avere successo. Alla sua famiglia e a chi l’ha conosciuta, vanno il mio pensiero e la mia vicinanza»: queste le parole del presidente Zaia dopo aver saputo della morte dell’imprenditrice. «Se ne va un simbolo dell’imprenditoria bellunese. Con Maria Luisa Pramaor perdiamo un pezzo della nostra storia, un esempio, in particolare, per tutte le giovani donne. Ai suoi familiari e in particolare ai figli, ai suoi tanti collaboratori, del presente e del passato, va il nostro abbraccio. Ci mancheranno la sua saggezza e la sua lungimiranza, l’eleganza e l’equilibrio. Siamo addolorati e commossi- così Lorraine Berton esprime il cordoglio personale, e di Confindustria - Quella di Maria Luisa è la storia di una donna forte e determinata, che da operaia è diventata imprenditrice, ha rappresentato il meglio dell’imprenditoria femminile in tempi in cui non era facile né scontato essere donne di impresa, e questo senza mai rinunciare alla famiglia. Ha precorso i tempi praticando sul campo l’innovazione». Il funerale di Maria Pramaor è stato fissato lunedì alle 14.30 a La Valle Agordina.