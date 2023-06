Estetista Cinica, morta la mamma di Cristina Fogazzi: «Devo riordinare i pensieri». L'anno scorso le accuse all'ospedale

Cristina Fogazzi, in arte l'Estetista Cinica, ha annunciato sul proprio profilo Instagram la morte della mamma Rosi.

L'imprenditrice, che ha un milione di follower, ha chiesto a tutti privacy in un momento così complesso della sua vita. «È mancata mia madre all'improvviso mentre ero in vacanza. Per fortuna la notizia mi ha raggiunto mentre stavo con le persone che amo e che mi proteggono sempre. Devo riordinare i pensieri e il dolore. Ci vedremo quando lo avrò fatto. So per certo che avrete per me un pensiero gentile. Ci conosciamo da tanto tempo», ha scritto la 49enne.

Il racconto

La mamma di Cristina era malata da tempo. A giugno del 2022, Fogazzi aveva raccontato la loro battaglia contro la malattia e l'avanzare dell'età. Ed è stata proprio in quell'occasione che aveva denunciato il trattamento degli anziani in un ospedale in cui era stata ricoverata la madre. «Ho ricoverato una donna che camminava e faceva la pipì - aveva scritto l'imprenditrice - e mi hanno restituito una persona che non sta in piedi, che ha il catetere e che è completamente fuori di testa e dice 'mamma mia, mamma mia' tutto i giorno. Io ho una badante e un'infermiera e l'ho ricoverata a pagamento: non oso immaginare le persone che non hanno il mio privilegio come possano fare.