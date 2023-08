ROVIGO - Lutto in città per la scomparsa di Nadia Giuriato. La donna è morta a causa di un male incurabile che non le ha lasciato scampo. Nata il 17 luglio 1952, aveva compiuto 71 anni un mese fa ed era molto conosciuta nel capoluogo di provincia. Negli anni 80 aveva gestito una boutique di abbigliamento in via Umberto I, in pieno centro, in una delle strade parallele a Corso del popolo. Gli amici la ricordano come una donna sportiva che amava il nordic walking e la montagna, inoltre era considerata tra le più brave giocatrici di burraco in città. Negli ultimi anni era stata colpita da una malattia incurabile e le condizioni si erano aggravate in questi mesi, tanto da costringerla a muoversi in sedia a rotelle.

Giuriato aveva frequentato la Scuola italiana di nordic walking ed era iscritta nell'associazione di Rovigo, poi l'aggravarsi della malattia l'aveva costretta al ritiro dalla pratica sportiva. L'istruttore federale Francesco Verza, da tempo responsabile in zona, la ricorda così: «Nadia Giuriato faceva parte del nostro gruppo da diversi anni. Era ben inserita e si distingueva per la sua sensibilità e, pur con discrezione, per la facilità di sapersi relazionare con le altre persone. Cercava di migliorare continuamente la propria tecnica dimostrandosi curiosa nel conoscerne i vari aspetti e partecipava con entusiasmo alle varie attività proposte. Amava questa disciplina e stare a contatto con la natura. Fino a che ha potuto è stata presente ai nostri allenamenti settimanali e alle manifestazioni che venivano organizzate nel territorio durante i fine settimana. Era anche appassionata di sci da discesa e ogni tanto andavamo a trascorrere delle piacevoli giornate in montagna, sempre con gli amici del gruppo. Per questi motivi lascia un vuoto in tutti gli appassionati di nordic walking che l'hanno conosciuta e hanno camminato con lei. Desideriamo porgere le nostre condoglianze ai familiari».

IL CORDOGLIO

Innumerevoli i messaggi di cordoglio pubblicati sui social nelle ultime ore. «Anni fa siamo state molto amiche, quando lei aveva una piccola boutique in via Umberto I ne abbiamo fatte tante insieme. Ricordo i giri sulla Golf cabrio, la solarità e la voglia di vivere la vita con quel pizzico di sana follia. Condoglianze alla figlia Monica, al nipote Alessandro e alla famiglia colpita dal lutto», scrive una rodigina. Le parole di un vecchio amico: «Ho avuto la fortuna di conoscerti cara Nadia e non hai retto al dolore dell'abbandono, sarai nelle mie preghiere. Buon viaggio». Ancora da stabilire la data dei funerali per l'ultimo saluto a Nadia Giuriato.