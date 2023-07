Polesella. Mamma di 46 anni muore in casa per un malore improvviso. Gli amici organizzano una raccolta fondi a sostegno della sua famiglia

POLESELLA (ROVIGO) - Un altro lutto ha colpito la comunità di Polesella. Erica Munerati, 46 anni, è morta per un malore improvviso venerdì 7 luglio nella casa popolare in cui viveva con sua figlia Sophie, di anni 19.

Separata, lascia anche un altro figlio di 24 anni, Bryan, che da qualche tempo viveva altrove con la compagna. Era originaria di Polesella, dove è cresciuta con i genitori Enrico, ex pizzaiolo noto in paese, e Fernanda, mancata una decina di anni fa, oltre al fratello Mirco.

«Da un po' di giorni non si sentiva bene, ieri non ci rispondeva al telefono, ma quando siamo arrivate a casa sua c'era già l'ambulanza ed era troppo tardi», ha dichiarato un'amica. Increduli e addolorati gli amici e i concittadini, che nelle ultime due settimane hanno affrontato la morte di altre due giovani donne della stessa età, Mariella Gobbi e Federica Osti, entrambe strappate alla vita da mali incurabili che le hanno sottratte in breve tempo all'amore dei loro bambini e dei loro cari.

I funerali di Erica saranno celebrati domani, alle 16 nella chiesa di Polesella. Dopo il rito funebre la salma sarà cremata e quindi tumulata insieme alla mamma. Nel frattempo, gli amici di Erica hanno organizzato una raccolta fondi a sostegno della sua famiglia presso il bar Cremlino di piazza Matteotti.