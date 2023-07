MARGHERA - È un gioco pericolosissimo. Entrare in quell'ex multisala, trovare un passaggio, salire scale o arrampicarsi in qualche modo dall'esterno, ed arrivare fino al tetto per poi "dominare" questo dinosauro abbandonato di cemento. Dentro, ormai, hanno spaccato tutto, mentre ora la sfida di gruppi di ragazzini sembra essere quella di "scalare" il maxi-edificio di Marghera, tra Leroy Merlin e la Nave de Vero, rischiando però di farsi davvero male. E una mamma li ha fotografati giovedì sopra al tetto, inviando lo scatto alla pagina Facebook "Buongiorno Marghera!" che ha pubblicato l'immagine e avvisato la polizia.

«SI RISCHIA LA TRAGEDIA»

«Sono bravate che potrebbero trasformarsi in una tragedia - commenta Alvise Ferialdi, presidente dell'associazione Buongiorno Marghera -. Questi evidentemente sono dei ragazzi che non hanno nulla di meglio da fare, ma bisogna trovare un modo di blindare quell'ex cinema ormai devastato». È infatti del marzo scorso la scoperta dei vandalismi all'interno del multisala di via Colombara, distrutto e saccheggiato dopo essere stato chiuso nel maggio del 2022 dall'ultimo gestore (la catena Notorious, mentre prima faceva parte di CineStar e poi di Uci Cinemas). Da allora la proprietà - la Novum Srl di Mestrino (Padova) - ha cercato in ogni modo di chiudere gli accessi, mentre il Comune ha inserito il complesso nel "Progetto Oculus" della Polizia locale che monitora i siti abbandonati della città.

DISTRUTTO

Vent'anni fa il multisala costò 25 milioni di euro ed ora è ridotto ad un campo di battaglia, tanto che i proprietari, che continuano a cercare di inibire gli accessi, hanno perfino smesso di fare la conta dei danni alle 13 sale per un totale di 2.400 posti, più le hall, biglietterie e bar interni. «È andato tutto distrutto - confermano dalla Novum -. Abbiamo murato porte, installato cancelli, diviso il garage sotterraneo che era condiviso con quello di Leroy Merlin per evitare che questi ragazzini continuino ad entrare... Ma sembra un'impresa impossibile». E la foto di "Buongiorno Marghera" è la prova che si tratta proprio di giovanissimi che, adesso, hanno preso di mira la copertura del complesso, un tetto che - oltre che per l'altezza - è pericoloso anche per la presenza di "salti", condutture della climatizzazione e altre apparecchiature. E anche il servizio di vigilanza che era stato mandato dalla proprietà può fare ben poco, viste le dimensioni dell'edificio e gli innumerevoli percorsi interni ed esterni dove è facile nascondersi, senza parlare delle ex sale cinematografiche completamente al buio.

FUTURO DIFFICILE

«In questi mesi stiamo continuando a studiare un modo di come poter riutilizzare il multisala - aggiungono i proprietari -. Al di là che si dovrebbe rifare tutto, l'ipotesi di riaprire un multisala è lontanissima vista la crisi dei cinema. Quelli che sono aperti reggono a malapena, figuriamoci se si dovesse investire in una ristrutturazione». E una trasformazione della struttura, nata con le sale per le proiezioni, è altrettanto complicata: «Soluzioni non ne sono state ancora individuate» tagliano corto dalla società padovana. Gli unici, insomma, che sembrano sapere come utilizzare l'ex multisala sono dunque quei ragazzini che si arrampicano fino al tetto. E che bisogna fermare prima che qualcuno si faccia molto male.