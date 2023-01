MIRA - Mancano gli alunni, nella scuola primaria De Amicis di Marano Veneziano non ci sarà la classe prima il prossimo anno scolastico. «Abbiamo tentato varie strade per garantire una classe prima a settembre ma il numero di iscritti è insufficiente rispetto al minimo previsto e purtroppo il problema non riguarda solo Marano» spiega Angelina Zampi dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Mira 2 Adele Zara. Entro le 20 di ieri dovevano essere presentate le domande di iscrizioni online nei vari istituti scolastici ed i bambini iscritti alla classe prima della scuola De Amicis erano appena 9 su un minimo previsto di 15 alunni. Tutto questo nonostante da alcuni giorni, anche attraverso i gruppi social locali, diversi genitori si erano attivati invitando amici e parenti a sensibilizzare i genitori che potevano essere interessati all'iscrizione dei propri figli a Marano ma senza ottenere alcun risultato. «La situazione a Marano risente anche di un problema di calo demografico più generale il bacino attorno alla frazione mirese che non ha permesso di raggiungere il numero sufficiente di alunni per formare la classe prima ha affermato la dirigente Zampi. Sono arrivati dalla scuola dell'infanzia meno bambini rispetto agli anni precedenti e nei giorni scorsi ho contattato anche la collega dirigente di Mirano per capire se ci fosse la possibilità, in caso di esuberi nei plessi vicini, di far transitare alcuni iscritti in prima a Marano ma al momento non ce ne sono. Purtroppo l'organico di diritto terrà conto delle iscrizioni che sono state presentate entro il 30 gennaio e quindi temo il peggio spiega Zampi. L'unica speranza è che verso la fine di quest'anno scolastico ci possano essere dei nuovi iscritti nella prossima classe prima primaria così da poter avere i numero sufficienti per la conferma dell'organico di fatto a settembre».

IL COLPO

La mancata attivazione della classe prima a Marano per il prossimo anno scolastico rischia di rappresentare un duro colpo per una comunità che da anni si batte per garantire la scuola primaria. Nel 2015 gli alunni iscritti alla prima elementare erano appena 8 ed allora genitori, insegnanti e bambini di Marano si presentarono di fronte all'Ufficio territoriale di Venezia in via Muratori per scongiurare la chiusura. «Il problema riguarda in via prioritaria Marano afferma la dirigente scolastica ma ci sono altri plessi in sofferenza come la scuola primaria Goldoni di Oriago».