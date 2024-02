Crisi Electrolux, trema l'indotto: decine di aziende scelgono la cassa

PORDENONE - Era prevedibile e sta succedendo. Se la situazione dell'Electrolux di Porcia vivrà un altro momento cruciale giovedì nel corso del vertice sull'elettrodomestico che si terrà a Roma, in provincia di Pordenone l'allarme è già scattato fuori dalla fabbrica. E precisamente in tutta quella galassia che compone l'indotto locale di Electrolux, dove la cassa integrazione è già scattata per decine di dipendenti.