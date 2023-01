CADONEGHE - Guasto alla scheda elettrica della caldaia: bambini della Boschetti Alberti al fresco. E ieri la mensa è rimasta chiusa. I tecnici mandati dal Comune sono al lavoro da mercoledì per riparare la caldaia e far ripartire il riscaldamento che, comunque, ha funzionato al minimo. Tuttavia la temperatura all'interno delle aule è rimasta tiepida e alcuni bambini sono rimasti a casa.

Bimbi al freddo

«Dal 9 gennaio la scuola comunica problemi di riscaldamento e ci sono due convettori rotti in 4A e 2A. Stamattina (ieri, ndr), quando siamo arrivati davanti all'ingresso della Boschetti Alberti - raccontano alcuni rappresentanti di classe -, c'era un gruppo di maestre che parlava con dei genitori che informavano del guasto alla caldaia e che il riscaldamento non funzionava bene. Le insegnanti hanno detto che chi lo voleva poteva far entrare i bambini lo stesso perché comunque dai convettori usciva un po' di caldo. Essendo rappresentanti di classe, siamo entrati per controllare i convettori e in effetti usciva dell'aria tiepida. Siamo poi tornati dopo circa un'ora per un secondo sopralluogo, ed la temperatura si era abbassata. Inoltre i bambini che usufruiscono del tempo lungo, non hanno pranzato in mensa perché era troppo freddo. È stato un disagio non da poco in questi giorni di pioggia, vendo e umidità. Purtroppo è da anni che il sistema di riscaldamento della scuola non funziona, e ci auguriamo che venga presa in considerazione l'opportunità di rifarlo nuovo. Anche perché non è la prima volta che la caldaia va in blocco. Chiediamo di avere delle spiegazioni e rassicurazioni per il futuro».

Da anni ci sono problemi al riscaldamento

In effetti i problemi all'impianto di riscaldamento della primaria sono noti da anni e anche di recente si sono ripetuti episodi di black out della caldaia. Una situazione ben nota anche al primo cittadino Marco Schiesaro. «Purtroppo quella scuola ha grossi problemi che abbiamo ereditato e che in precedenza sono stati trascurati o risolti male. I nostri tecnici comunali sono subito corsi per riparare il guasto: ci servirebbero soldi, e non pochi, per rifare l'impianto con la sostituzione della caldaia, come è stato fatto per la scuola media Don Milani». Il sindaco ricorda che di recente la Boschetti Alberti è già stata oggetto di interventi di riqualificazione e miglioramento. «Appena ci siamo insediati, nel 2019, ci siamo resi subito conto che lo stato di manutenzione degli edifici scolastici nel nostro Comune era largamente insufficiente e così abbiamo subito programmato gli interventi necessari. Purtroppo le risorse a disposizione non ci hanno consentito di risolvere subito tutti i problemi, ma abbiamo potuto fare degli importanti passi in avanti, stabilendo una scala di priorità: abbiamo messo al primo posto la sicurezza di bambini e insegnanti, poi la qualità degli ambienti e infine all'efficientamento energetico. Abbiamo rifatto il tetto della Boschetti Alberti eliminando così le infiltrazioni d'acqua quando pioveva. 230 mila euro necessari per la copertura nuova e il miglioramento dell'efficienza energetica. Con altri 40 mila euro abbiamo rifatto completamente il piazzale esterno. Con la realizzazione di un percorso per alunni diversamente abili, il rinnovamento dell'area verde con otto nuovi alberi che verranno impiantati a breve. Tutto il plesso scolastico, formato dalla primaria e dalla scuola dell'infanzia Il Girasole è stato dotato di un innovativo impianto a ventilazione meccanica controllata (VMC) con filtraggio dell'aria: una tecnologia in grado di ridurre il contagio da Covid, così come di altre, analoghe patologie che si trasmettono per via area fino all'80% rispetto ad altre strutture al chiuso».