VILLA ESTENSE (PADOVA) - Nuovi striscioni dei genitori contro la preside dell'istituto comprensivo: «Dirigenza, vada via». Il provveditore Roberto Natale è al corrente della situazione: «In questa prima fase, forse non tutto è andato liscio».

Neanche la vogliono nominare la preside Annalisa Barion, in carica da settembre 2023: in tutte le scritte finora esposte all'ingresso delle scuole, mamme e papà hanno sempre parlato di dirigenza, come se dietro quel ruolo non ci fosse una persona. Avevano iniziato lunedì 11 marzo, con i primi striscioni, a cui si era aggiunta la protesta degli insegnanti, che con una lettera anonima avevano lamentato una situazione vessatoria e negativa all'interno dell'istituto. Difficile dire quanti maestri e professori si ritenevano presi in causa, ma fonti interne parlano di diverse decine, da 70 a 100. I genitori hanno inscenato la seconda protesta una settimana dopo, in un consiglio d'istituto straordinario a cui la dirigente non si sarebbe presentata. Assente ingiustificata, fanno sapere i rappresentanti d'istituto: «la professoressa è tornata a scuola solo lunedì».

Stando a quanto si racconta, sarebbe stata lei stessa, ieri mattina 19 marzo, a rimuovere gli striscioni che le chiedevano di andarsene. Di prendere atto, come scritto dagli insegnanti la scorsa settimana, «dell'incompatibilità ambientale con il nostro istituto». Ma, ad oggi, Annalisa Barion resiste di fronte ad ogni pressione. Anche ora, che genitori e insegnanti starebbero organizzando una manifestazione congiunta per chiedere le sue dimissioni.

Che la situazione sia tesa lo sanno anche i sindaci di Villa Estense, Sant'Elena e Sant'Urbano, che in giornata dovrebbero incontrare i rappresentanti dei docenti. Il quadro, però, sembra complesso: «Ricevo telefonate da genitori infastiditi - spiega Dionisio Fiocco, sindaco di Sant'Urbano - Non comprendono cosa stia accadendo». Il dossier Barion è sulla scrivania del provveditore Natale: «L'ufficio scolastico regionale ha preso in carico la situazione e la sta esaminando. Non si può procedere con misure sommarie. Bisogna approfondire, documentare e poi prendere decisioni supportate da verifiche e acquisizioni di documenti».