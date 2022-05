Maltempo in Veneto, Zaia firma lo stato di crisi per i comuni colpiti da grandine e vento

VENEZIA - Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, con un proprio decreto, ha dichiarato lo Stato di Crisi in alcune aree della Regione, particolarmente colpite e danneggiate dal forte maltempo della scorsa notte, quella tra il 24 e il 25 maggio. La dichiarazione riguarda vari comuni colpiti nelle province di Treviso, Venezia e Vicenza. In particolare per quanto riguarda la Marca trevigiana ad essere particolarmente colpito è stato il territorio di Asolo, per Vicenza soprattutto l'area di Montecchio Maggiore, mentre nel Veneziano è stato il Portogruarese ad essere interessato dal maltempo.

APPROFONDIMENTI IL BILANCIO Maltempo ad Asolo e nel Trevigiano: la notte da incubo e i danni per... CHE DISASTRO La mareggiata e il vento di Scirocco si mangiano l'arenile di... VICENZA Tetti scoperchiati dalla furia del vento: famiglie evacuate nel... VENETO ORIETALE Maltempo nella notte: una gru crolla a Gruaro, devastato il vigneto...