Maltempo in Veneto, oltre 1.000 chiamate ai Vigili del fuoco, centinaia di interventi: i Comuni più colpiti

Maltempo in Veneto: una notte di bufera in tante province. Ecco cosa è successo. Oltre 1.000 chiamate ai Vigili del fuoco in Veneto per i violenti temporali accompagnati da forte vento della notte di lunedì 16 agosto. Gli interventi - per la maggior parte caduta rami, alberi e piante, coperture divelte, allagamenti, dissesto del suolo - già conclusi dai pompieri alle 10.30 di oggi 17 agosto sono oltre 500. Altre decine sono in svolgimento. Per far fronte alle necessità è stato richiamato in servizio personale libero dal servizio. Ora partirà la conta dei danni con avvio delle relative procedure.

La provincia più in difficoltà è stata Venezia: 140 sono gli interventi portati a termine finora, 100 quelli in corso di esecuzione. I Comuni più colpiti: Venezia, Martellago, Spinea, Musile, Eraclea, Dolo Mira.

Il maltempo ha imperversato in particolare lungo tutta la fascia pedemontana: bassanese, alta padovana, trevigiano. A Padova gli interventi sono una sessantina: oltre che nel capoluogo nei territori di Villafranca, Borgoricco, Limena, Camposampiero, Piombino Dese, Loreggia, San Giorgio in Bosco, Vigonza.

Nel vicentino "martellato" da pioggia e vento soprattutto, come detto, il bassanese e i Comuni di Nove, Romano d'Ezzelino, Cartigliano, ma anche la zona di Thiene e Piovene Rocchette.

