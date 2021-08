Maltempo a Verona e provincia. Scoperchiati 400 mq di tetto di un capannone

VERONA - Alle prime luci dell'alba i vigili del fuoco scaligeri, supportati da colleghi giunti da Venezia, Rovigo e Padova, hanno concluso le operazioni di soccorso relative al violento maltempo che, in serata, aveva interessato il territorio. In totale sono stati effettuati 53 interventi tra tetti divelti, in particolare a Verona in via D'Azelio dove il forte vento ha scoperchiato 400mq di tetto di un condominio, alberi pericolanti che ostruivano le sedi stradali, soccorsi imbarcazioni in difficoltà nel lago di Garda oltre a un incendio capannone di concimi a San Bonifacio iniziato alle ore 20.15 e terminato alle ore 04.35. Per l'emergenza maltempo sono stati impiegati 25 unità del comando di Verona, 2 unità del comando di Rovigo, 2 unità del comando di Padova e 3 unità del comando di Venezia. CSE David D'Aprile Co.Em. CDV - Comunicazione in Emergenza Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona.