Malore improvviso mentre è al bar, Sandro muore a 59 anni fra le braccia della figlia

SAN MICHELE - Colto da malore, ristoratore di San Michele al Tagliamento muore tra le braccia della figlia. A perdere la vita ieri pomeriggio Sandro Nardini, 59 anni, titolare con la famiglia del Ristorantino 1907 di Malafesta e papà della consigliera comunale Elisa. La tragedia si è consumata nel locale di famiglia di via Scuole quando non erano ancora le 17. Nardini era nel locale quando improvvisamente è stato colto da malore, cadendo sul pavimento mentre era al bancone del bar in compagnia della figlia Elisa. Sono stati gli stessi familiari a chiamare il 118. Sul posto sono arrivati i sanitari del Pronto soccorso di Latisana che hanno cercato di salvare il 59enne. Purtroppo ogni sforzo non è servito per strappare alla morte Sandro Nardini che è deceduto tra le braccia della figlia Elisa, consigliere comunale a San Michele. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Radiomobile di Portogruaro per gli accertamenti, mentre le indagini di rito sono dello Spisal dell'azienda sanitaria. Nardini infatti è deceduto nel suo locale di cui era cuoco e anima.

Non ci sono dubbi sulla causa del decesso: il 59enne è stato colto da infarto. «Abbiamo subito sentito la sirena dell'ambulanza - spiega il consigliere comunale Sergio Bornancin, che vive proprio a Malafesta -. Purtroppo abbiamo scoperto la tragedia che ha colpito noi tutti». In un attimo il tam tam ha fatto il giro del paese lasciando sgomento e dolore tra i tanti che conoscevano Sandro Nardini. «Aveva preso in mano lo storico bar Cicuto della famiglia della moglie - spiega ancora Bornancin -. Lo aveva completamente ristrutturato su consiglio anche della Polisportiva Villanova-Malafesta di cui era stato consigliere». Maresciallo dell'Esercito in pensione, Nardini si era dedicato completamente alla famiglia e all'attività, l'unica della frazione sanmichelina, con ottimi risultati. «Sandro era un amico - ricorda l'assessore al Commercio Robertino Driusso - ha portato la cucina romana, di cui era originario, nella nostra zona sapendo catturare i palati di tantissimi clienti che hanno scelto il ristorantino anche per l'affabilità di Sandro e della famiglia con cui gestiva il locale». «Sandro ha saputo dare nuova linfa al paese - ricorda ancora Bornancin -. Dopo aver ristrutturato il locale stava pensando di ampliare l'attività anche con delle camere». Ieri il 59enne stava preparando la cena per una serata a tema assieme alla figlia quando è accaduta la tragedia. Sandro Nardini viveva a San Michele con la moglie Maria, sorella di Mario titolare della nota agenzia Mc di Bibione, e le figlie Irene ed Elisa.

M.Cor.