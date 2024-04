FONTANAFREDDA - Grande commozione e sconcerto a Nave per la prematura scomparsa di Francesco Dario, che avrebbe compiuto 48 anni il prossimo agosto. È deceduto lunedì nella sua abitazione a seguito di un malore improvviso, lasciando nella disperazione la moglie e i due figli. A nulla sono valsi infatti i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 arrivati dopo l'allarme lanciato dal figlio che lo aveva trovato esanime sul pavimento appena rientrato a casa.

Al mattino Francesco era andato come sempre al lavoro nella zona artigianale Geromina in Comune di Sacile. Da diversi anni lavorava infatti alla Agorà spa, azienda specializzata nell'arredo bagno. Poi però verso le 9 aveva avvisato di non sentirsi bene decidendo di tornarsene a casa anzitempo. Qualcuno gli ha anche offerto un passaggio che Francesco ha però declinato, preferendo tornare a casa da solo, probabilmente sentendosi comunque in grado di guidare sino a Nave.

Poi verso le 13 l'arrivo a casa del figlio maggiore che lo ha trovato steso sul pavimento e ha subito allertato la Sores e ha poi cercato di rianimarlo seguendo le indicazioni fornite dai sanitari. Per Francesco, però, non c'era ormai nulla da fare. Ieri era in programma anche l'autopsia per capire la causa del malore improvviso.

Francesco, 47 anni, abitava a Nave dove si era trasferito con la moglie. Assieme alla sua famiglia d'origine ben sette tra sorelle e fratelli aveva abitato a Brugnera.

A Nave in passato era stato anche tra gli organizzatori della sagra promossa dalla Pro loco di Nave nell'epoca pre-pandemia. Poi aveva deciso di dedicare il suo tempo al lavoro e alla amata famiglia, alla moglie Cristina, e ai due figli, entrambi minorenni.

La data delle esequie non è ancora nota, in attesa del nulla osta che verrà concesso dopo gli esiti dell'autopsia. Molto probabilmente potrebbero essere celebrati verso il fine settimana.