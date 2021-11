Stava accompagnando il figlio a Milano che avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico, quando, durante il viaggio, si è sentito male in un’area di servizio dell’autostrada del Sole ed è morto. Probabilmente è stato un attacco cardiaco a non lasciare scampo a Roberto Tavoletti, produttore cinematografico ed esperto di fotografia stroncato a 53 anni a Somaglia, in provincia di Lodi.

