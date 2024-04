Caorle. Diego stroncato da un malore improvviso a 40 anni, trovato in casa sul pavimento: non aveva superato la morte della mamma

CAORLE - L'infanzia in un contesto difficile nel quartiere Secondigliano a Napoli, poi il trasferimento a Caorle dove si era fatto voler bene da tutti. Si è spento a 40 anni Diego Mandico (nella foto), stroncato lunedì da un improvviso malore.

Lo hanno trovato nella sua abitazione a due passi dal porto il fratello e l'amica Diana che da tempo si prendeva cura di lui. Una vita difficile quella di Diego, che a 14 anni era arrivato a Caorle. Il fratello era rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale rimanendo tetraplegico: la mamma e Diego si sono presi cura di lui. Da 4 anni la coppia di fratelli è rimasta orfana.

Addio Diego

Per Diego è stato un brutto colpo, che non è mai riuscito a superare. Da un anno la sua salute era precaria. Nonostante questo continuava a prendersi cura degli animali a cui era molto affezionato. «Ultimamente mangiava poco, cercando il sostegno nelle vitamine - ricorda Diana - Questo gli aveva provocato spesso dei giramenti di testa. L' altra mattina Diego è caduto e poco dopo è stato colto da un arresto cardiorespiratorio». A trovarlo sul pavimento è stata la stessa Diana, insieme al badante. «Abbiamo chiamato i soccorsi, ma purtroppo per Diego non c'è stato più nulla da fare». Per il medico non ci sono dubbi: la causa del decesso è dovuta all'improvviso malore. Ora si attende il nulla osta per permettere alle onoranze funebri Stella di programmare il funerale.